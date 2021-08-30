Büyükşen cinayetinin perde arkası

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Atv ekranlarında hafta içi her gün ekranlarda izleyici ile buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert, yeni sezonu Büyükşen cinayeti ile açtı. Çifte cinayetle ilgili tutuklamalar yapılırken akıllarda soru işaretleri kaldı. Metin ve Necla Büyükşen çiftinin yanlışlıkla öldürüldüğü iddiası şaşkınlık yarattı. Cinayette karıştırılan evlerin birbirine çok benzememesi dikkat çekerken Swap izi testi sonucu da kafaları karıştırıyor. İşte Büyükşen çifti cinayetinde yaşanan son gelişmeler...