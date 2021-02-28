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    Çalışırken cep telefonuyla oynayanlar dikkat! Yargıtay'dan emsal karar

    Giriş Tarihi: 28.02.2021, 00:20

    Çalıştığı iş yerinde çektirdiği fotoğrafları sosyal medyada paylaşan işçi, tazminatsız işten çıkarıldı. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi de işçinin mesaide cep telefonuyla oynaması ve fotoğraf çekmesinin geçerli fesih sebep olduğuna hükümetti.

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