Çalıştığı iş yerinde çektirdiği fotoğrafları sosyal medyada paylaşan işçi, tazminatsız işten çıkarıldı. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi de işçinin mesaide cep telefonuyla oynaması ve fotoğraf çekmesinin geçerli fesih sebep olduğuna hükümetti.
Çalışırken cep telefonuyla oynayanlar dikkat! Yargıtay'dan emsal karar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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