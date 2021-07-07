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    Yeniasır TV Yaşam Çalması 30 saniye sürdü! Kendi otomobiliymiş gibi atlayıp sürdü

    Çalması 30 saniye sürdü! Kendi otomobiliymiş gibi atlayıp sürdü

    Giriş Tarihi: 07.07.2021, 15:28

    Muğla’nın Bodrum ilçesinde kimliği belirsiz bir şahıs, market önüne park edilen otomobile kendi otomobiliymiş gibi binip gittiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

    Olay, Cumhuriyet Mahallesi önünde meydana geldi. 42 EY 789 plakalı otomobili ile bölgeye gelen sürücü, aracı marketin önüne park edip kontak anahtarını da üzerinde bırakarak cadde üzerindeki işletmeye girdi. O esnada cadde üzerinde bekleyen kimliği belirsiz şahıs, rahat tavırlarla otomobilin şoför koltuğuna oturdu, daha sonra aracı çalıştırıp bölgeden uzaklaştı. 2 dakika sonra işletmeden çıkan sürücü, otomobili park ettiği yerde göremeyince büyük şok yaşadı.

    Otomobilin 30 saniye süren çalınma anları, marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Bahse konu otomobil, Bodrum Devlet Hastanesi'nden Göktepe mevkisine giden toprak yol üzerinde polis tarafından park halinde bulundu. Aracın bazı parçalarına da zarar verildiği öğrenildi. Otomobili çalan şüpheli kayıplara karışırken, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

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