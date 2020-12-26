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    Yeniasır TV Yaşam Çameli'de yılbaşı tatili için gidenlere 10 günlük karantina uygulanacak

    Çameli'de yılbaşı tatili için gidenlere 10 günlük karantina uygulanacak

    Giriş Tarihi: 26.12.2020, 11:04

    Çameli Kaymakamı Yenigün, yılbaşı tatili nedeniyle ilçeye gelen ziyaretçilerin kayıt altına alınıp 10 gün karantinada tutulacağını açıkladı. Denizli'nin Çameli ilçesine, yılbaşı tatili için gelenler yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 10 günlük ev karantinasında tutulacak. Çameli Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Kerem Yenigün, alınan tedbirler sayesinde tüm ülkede olduğu gibi ilçede de vaka sayılarının azalış eğilimi gösterdiğini belirtti.

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