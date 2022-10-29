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    Yeniasır TV Yaşam Çameli'nden tezgahlara lezzet yolculuğu... Tadı kabuğuna sığmıyor -video

    Çameli'nden tezgahlara lezzet yolculuğu... Tadı kabuğuna sığmıyor -video

    Giriş Tarihi: 29.10.2022, 12:30

    Türkiye'de ceviz dendiğinde akla ilk gelen Çameli cevizinin hasat işlemleri hız kesmeden devam ediyor. Hasat işlemleri tamamlanan cevizler, kilogramı 70 TL'den tezgahlarda yerini aldı. Üreticiler, vatandaşın "kabuğuna sığmayan lezzete" olan yoğun talebi karşısında memnun olduklarını dile getirdiler.

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    Türkiye'nin önemli ceviz üretim merkezlerinden biri olan Denizli'nin Çameli ilçesinde binbir emek harcanarak toplanan cevizler, tezgahlardaki yerini almaya başladı.

    Denizli'nin Çameli ilçesinde lezzeti ve yüksek besin değeri nedeniyle dikim alanları her geçen gün artan ve ekonomik anlamda oldukça önemli bir yere sahip olan cevizde, hasat işlemleri sürüyor. Hasat çalışmalarının tamamlandığı tarlardan toplanan cevizler, kentteki tezgahlarda da yerini almaya başladı. Tezgaha düşer düşmez alıcı bulan ve halk arasında "kabuğuna sığmayan lezzet" olarak adlandırılan Çameli cevizi, son zamanlarda tüketicilerin gözdesi oldu. Artan talepten memnun olan üreticiler, her geçen gün artan talebin kazançlarına da yansımasından dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.

    ÇAMELİ BÖLGESİNDE CEVİZ ÜRETİMİNDE GÜZEL BİR REKOLTE VAR
    Kentte her Cuma günü kurulan geleneksel pazaryerinde organik Çameli cevizi satışı yapan üretici Mehmet Ayten, ilçeye özgü cevizin bilinir hale gelmesinden dolayı adeta kapışıldığını söyledi. Pazarda kuru kabuklu yerli cevizin kilogramının 70 TL'den satıldığı belirten Ayten, "Çameli bölgesinde ceviz üretiminde güzel bir rekolte var. Cevizimizin bu yıl bol olmasının yanında, kalitelisi de iyi durumda. Çok şükür bir sıkıntımız yok. Satışlarımızda da ciddi bir hareketlilik yaşanıyor. Ceviz bu yıl değerinde alınıp satılıyor. Biz Çameli ilçesine kurulan pazarlara gelip ceviz satıyoruz. Türkiye'de ceviz dediğiniz zaman akla ilk Çameli cevizi gelir" diye konuştu.

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