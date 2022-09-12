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    Yeniasır TV Yaşam Can kurtarmaya giderken can alacaktı! Ambulansın çarptığı araçtan hayatını zor kurtardı!

    Can kurtarmaya giderken can alacaktı! Ambulansın çarptığı araçtan hayatını zor kurtardı!

    Giriş Tarihi: 12.09.2022, 14:52

    Denizli'de facianın eşiğinden dönüldü. Buldan ilçesinde meydana gelen kazada, seyir halindeki ambulans henüz bilinmeyen bir sebepten sürücüsünün hakimiyetinden çıkarak park halindeki otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ambulans refüje çıkarken otomobil ise yol boyu savruldu. Otomobil sürücüsünün ölümden döndüğü o anlar ise kameralara işte böyle yansıdı.

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    Denizli'de kontrolden çıkan seyir halindeki ambulans, park halindeki otomobile süratle çarptı. Saniyeler önce arabadan eşyalarını indiren otomobilin sürücüsü, ölümden döndü.

    Kaza; Buldan ilçesine bağlı Gölbaşı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; evinin önüne gelen H.K., 20 PYZ 505 plakalı otomobilini park ederek içindeki eşyaları indirmeye başladı. H.K.'nin arabadan uzaklaştığı esnada E.Ö. kontrolündeki ambulans, süratle park halindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle ambulans orta refüje çıkarken, otomobil ise savruldu.

    Kaza anına şahit olan H.K. kısa süreli şok geçirerek ellerini başına koyarken, ambulansta bulunan toplam 3 kişi ise panikle kendini dışarı attı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri, hafif yaraları olan kişileri ayakta tedavi etti. Hasar oluşan araçlar sonrasında yoldan kaldırıldı.

    KAZA ANI KAMERADA
    Öte yandan kaza anı bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerden H.K.'nin eşyalarını indirmesi ve sonrasında ise uzaklaştığı esnada ambulansın süratle araca çarpması yer aldı.

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