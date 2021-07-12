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    Yeniasır TV Yaşam Çanakkale 43 göçmenin kurtarılma anı saniye saniye kameralarda

    Çanakkale 43 göçmenin kurtarılma anı saniye saniye kameralarda

    Giriş Tarihi: 12.07.2021, 12:50

    Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen 43 düzensiz göçmeni, Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı. Ayvacık açıklarında yapılan operasyon ise saniye saniye kameralara yansıdı.

    Son dakika edinilen bilgilere göre, Ayvacık açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen ihbarı alan Sahil Güvenlik Komutanlığı, bölgeye hareket etti.

    Gecenin zifiri karanlığında bölgeye varan güvenlik ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen çeşitli milletlere mensup 43 kişi kıyıya çıkardı.

    Çocuklarında aralarında bulunduğu göçmenler, sağlık kontrolünden geçirildi. İşlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi yetkililerine teslim edilen düzensiz göçmenlerin kurtarılma anı ve sahil güvenlik unsurlarının operasyonu kameralara ise saniye saniye yansıdı.

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