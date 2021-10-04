Çanakkale Boğazı'ndan gelen görüntüler izleyenleri hayrete düşürdü. Denize açılan bir balıkçının oltasına 2,5 metrelik köpek balığı takıldı. Balıkçı uzun uğraşlar sonucu oltasını köpek balığından kurtarırken o anlar da bir başka balıkçı tarafından saniye saniye kaydedildi.
Çanakkale Boğazı'nda oltaya köpek balığı geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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