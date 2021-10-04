Çanakkale Boğazı'nda oltaya köpek balığı geldi

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/canakkale-bogazinda-oltaya-kopek-baligi-geldi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Çanakkale Boğazı'ndan gelen görüntüler izleyenleri hayrete düşürdü. Denize açılan bir balıkçının oltasına 2,5 metrelik köpek balığı takıldı. Balıkçı uzun uğraşlar sonucu oltasını köpek balığından kurtarırken o anlar da bir başka balıkçı tarafından saniye saniye kaydedildi.