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    Yeniasır TV Yaşam Çanakkale Boğazı’ndaki kazanın görüntüleri ortaya çıktı

    Çanakkale Boğazı’ndaki kazanın görüntüleri ortaya çıktı

    Giriş Tarihi: 18.09.2021, 11:22

    Marshall Adaları bayraklı 'M/V Levantes' gemi Rusya’dan Mısır’a buğday taşırken, yine Marshall Adaları bayraklı 'M/V Clıpper Como' gemi Fas’ın Jord Lastar Limanı’ndan Samsun’a fosfat taşıdığı esnada Çanakkale’nin Bozcaada ilçesi açıklarında saat 03.30 sıralarında çarpıştı. İşte o görüntüler...

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