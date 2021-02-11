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    Yeniasır TV Yaşam Çanakkale Boğazı'ndan geçen gemide yangın çıktı

    Çanakkale Boğazı'ndan geçen gemide yangın çıktı

    Giriş Tarihi: 11.02.2021, 16:40

    Gelen bir son dakika haberine göre; Çanakkale açıklarında, İtalya'nın Trieste Limanı'na seyir halindeki Ro-Ro gemisinde yangın çıktı. 220 araç ve 24 kişinin bulunduğu gemiye iki yönünden müdahale ediliyor.

    İstanbul Tuzla Limanı'ndan hareket eden ve Çanakkale Boğazı yönüne ilerleyen Türk bayraklı 193 metrelik "Gallipoli Seaways" isimli geminin ana güvertesinde personel tarafından duman fark edildi.

    Ayvacık ilçesi Babakale köyüne 35 mil uzaklıkta bulunan geminin kaptanı, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri ile iletişime geçerek yangın çıktığını bildirdi.

    26 bin 525 grostonluk geminin bulunduğu bölgeye güvenlik amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-4" ve "Kurtarma-10" römorkörü gönderildi.

    Bozcaada açıklarına gelen gemideki yangına iki yönünden müdahaleye ediliyor.

    Gemide, 22 personel ve 2 yolcu ile 220 aracın bulunduğu öğrenildi.

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