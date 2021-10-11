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    Çanakkale domatesi neden farklı?

    Giriş Tarihi: 11.10.2021, 09:48

    Kendine has tadı, rengi ve kokusuyla oldukça sevilen ve tercih edilen Çanakkale domatesinde hasat başladı. Batak Ovası olarak bilinen merkeze bağlı Kumkale köyünde üreticilerin yoğun şekilde çalışmaları devam ediyor. Tamamen doğal bir ortamda yetişen Çanakkale domatesi geçen sene satış fiyatı ile üreticileri üzmüştü ancak bu yıl domatesin tarladan satış fiyatı 4 lira olacak. Peki Çanakkale domatesi nasıl ayırt edilir? İkiye ayrıldığı zaman beyaz bir yapıya sahip olmalı ve 10. ve 12. aylarda üretilmesi gerekiyor. Detayları A Haber'den Vedat Sezer aktardı.

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