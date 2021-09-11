Çanakkale Domatesi'ne piyango vurdu

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Çanakkale Ziraat Odası Başkanı İsmail Kaya; Rusya Federal Bitki Koruma ve Karantina Kurumu'nun Antalya ve İzmir bölgelerinden domates ve biber ithalatı kısıtlamalarını kaldırma kararını yorumladı. Kaya, “Bu durumun bize katkısı olur; Antalya bölgesinden Rusya’ya domatesler giderse, İstanbul, İzmir ve Ankara gibi metropol kentin hallerine de bizim bölgemizden gider. Bu durum iç pazarda bizim üreticimize fayda sağlar” dedi.