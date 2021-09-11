Çanakkale Ziraat Odası Başkanı İsmail Kaya; Rusya Federal Bitki Koruma ve Karantina Kurumu'nun Antalya ve İzmir bölgelerinden domates ve biber ithalatı kısıtlamalarını kaldırma kararını yorumladı. Kaya, “Bu durumun bize katkısı olur; Antalya bölgesinden Rusya’ya domatesler giderse, İstanbul, İzmir ve Ankara gibi metropol kentin hallerine de bizim bölgemizden gider. Bu durum iç pazarda bizim üreticimize fayda sağlar” dedi.
Çanakkale Domatesi'ne piyango vurdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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