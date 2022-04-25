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    Yeniasır TV Yaşam Çanakkale Kara Savaşları'nın 107. yılı

    Çanakkale Kara Savaşları'nın 107. yılı

    Giriş Tarihi: 25.04.2022, 11:19

    Çanakkale Kara Savaşları'nın 107. yılı anma törenleri kapsamında Gelibolu Yarımadası'ndaki Anzak Koyu'nda geleneksel "Şafak Ayini" yapıldı. Avustralya ve Yeni Zelanda'dan gelen yüzlerce kişi Çanakkale'de yapılan törenle atalarını andı.

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    ANZAKLAR VE ANZAK GÜNÜ

    Anzak, Birinci Dünya Savaşı başlarında Avustralya ve Yeni Zelanda Kolordusu (Australian and New Zealand Army Corps) kelimelerinin ilk harflerinin kısaltılmasıyla oluşuyor.

    Anzaklar, 1915'te Çanakkale'de, daha sonra da Orta Doğu ve Avrupa'da müttefikleri adına savaştı. Anzak Günü ise Avustralyalı ve Yeni Zelandalı askerlerin 25 Nisan 1915'te Gelibolu'da karaya çıkışının yıl dönümü olarak anılıyor.

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