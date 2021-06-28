Çanakkale Savaşları ile Milli Mücadele ruhunu gelecek nesillere aktarmak için Türkiye turuna çıkan Çanakkale Mobil Müze TIR'ı, Aydın'ın turistik ilçesi Kuşadası'nda ziyarete açıldı. İçerisinde savaş materyalleri, videolar, savaş objeleri ve o döneme ait açıklayıcı bilgi ve belgelerin sergilendiği TIR'ı gezenler, duygu dolu anlar yaşadı.
Çanakkale Mobil Müze TIR'ı Kuşadası'nda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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