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    Çanakkale Mobil Müze TIR'ı Kuşadası'nda

    Giriş Tarihi: 28.06.2021, 19:12

    Çanakkale Savaşları ile Milli Mücadele ruhunu gelecek nesillere aktarmak için Türkiye turuna çıkan Çanakkale Mobil Müze TIR'ı, Aydın'ın turistik ilçesi Kuşadası'nda ziyarete açıldı. İçerisinde savaş materyalleri, videolar, savaş objeleri ve o döneme ait açıklayıcı bilgi ve belgelerin sergilendiği TIR'ı gezenler, duygu dolu anlar yaşadı.

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