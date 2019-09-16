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Çanakkale Yenice'de nitelikli yağmaya 8 gözaltı

Giriş Tarihi: 16.09.2019, 13:01

Çanakkale’de nitelikli yağma suçundan aranan 8 şüpheli, düzenlenen operasyonla altına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce Yenice ilçesinde düzenlenen operasyonda, nitelikli yağma suçundan aranan şüpheli D.A., H.Ş., F.E., R.A., K.K., Y.Ç., O.A., C.T. gözaltına alındı. Operasyonda suç unsuru çek senet, çeşitli marka silahlar, bol miktarda fişek ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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