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    Yeniasır TV Yaşam Çanakkale Zaferi'nin kahramanları: 57 Alay

    Çanakkale Zaferi'nin kahramanları: 57 Alay

    Giriş Tarihi: 18.03.2021, 13:06

    Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü törenlerle kutlanıyor. Bundan tam 106 yıl önce Çanakkale'de büyük bir destan yazıldı. 19. Tümen'e bağlı 57. Alay savaşta düşmana karşı mücadele etmiş önemli birlikler arasındaydı. İşte zaferin kahramanları 57. Alay'ın hikayesi...

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