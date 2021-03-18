Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü törenlerle kutlanıyor. Bundan tam 106 yıl önce Çanakkale'de büyük bir destan yazıldı. 19. Tümen'e bağlı 57. Alay savaşta düşmana karşı mücadele etmiş önemli birlikler arasındaydı. İşte zaferin kahramanları 57. Alay'ın hikayesi...
Çanakkale Zaferi'nin kahramanları: 57 Alay haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.