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    Yeniasır TV Yaşam Çanakkale'de 3 metrelik köpek balığı oltaya takıldı

    Çanakkale'de 3 metrelik köpek balığı oltaya takıldı

    Giriş Tarihi: 03.09.2022, 12:21

    Çanakkale Boğazı'nda tekneyle balık avlayan Hakan Karakaş'ın oltasına yaklaşık 3 metre boyunda boz camgöz türü köpek balığı takıldı. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden Karakaş, ardından balığı oltadan kurtarıp denize bıraktı.

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    VİDEO DEVAM EDİYOR

    Çanakkale'de amatör balıkçılık yapan Hakan Karakaş, geçen günlerde balık avlamak için teknesiyle denize açıldı. Denize bıraktığı oltasının ağırlaştığını fark eden Karakaş, uzun süren çabalarla oltasını çekip, ucundaki boz camgöz türü köpek balığını gördü. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden Karakaş, daha sonra balığı oltadan kurtarıp denize bıraktı.



    'AGRESİF DEĞİL, UTANGAÇ'
    Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Temel Bilimler Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cahide Çiğdem Yığın, köpek balığının '6 yarıklı' diye tabir edilen boz camgöz cinsi köpek balığı olduğunu söyledi. Doç. Dr. Yığın, "Bu denizler arası göç eden ve aynı zamanda mevsimsel olarak sığlara göç eden bir tür. Ülkemizde Akdeniz, Karadeniz, Marmara ve Ege Denizi'nde var. Fakat oldukça nadir rastlanan türlerdir. Bu türler, yavaş büyüyen, geç olgunlaşan, üreme boyuna oldukça geç ulaşan türler. O yüzden çok hassas türler. Bizim kıyılarımızda görülen tür yaklaşık 3-3,5 metre aralığında boyutu ile ilk üreme boyutuna ulaştığını söyleyebilirim.

    Bizler için köpek balıkları oldukça hassas ve değerli türlerdir. Daha önceki 2005-2008 yılları arasında Kuzey Ege Denizi, Saros Körfezi'nde yaptığımız çalışmalarda bu türe rastladık. 6 yarıklı köpek balığı yaklaşık 1,5 metre boyundaydı. Boz camgöz köpek balığı 2019 yılında Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tehdit altındaki canlılar sınıflandırmasına girdi. Bu köpek balıkları büyük görünmelerine rağmen insanlar için herhangi bir tehdit içermiyor. Bu canlılar aynı zamanda utangaç olarak da biliniyor. Bu canlılar agresif değil. Genellikle derin ve karanlık sularda bulundukları için insanlarla karşılaşması nadir olan türlerdir" diye konuştu.

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