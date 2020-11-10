Çanakkale'de 9 milyon yıllık mamut fosilleri bulundu!

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/canakkalede-9-milyon-yillik-mamut-fosilleri-bulundu" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Genel Jeoloji Ana Bilimdalı Dr. Öğretim Üyesi Sevinç Kapan, sahilde balıkçıların avlanırken bulduğu fosiller üzerinde yaptıkları inceleme sonrasında, bunların 8-9 milyon yıllık fil fosili olduğunu belirlediklerini söyledi. Kapan, A Haber canlı yayınına özel açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...