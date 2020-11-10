Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Genel Jeoloji Ana Bilimdalı Dr. Öğretim Üyesi Sevinç Kapan, sahilde balıkçıların avlanırken bulduğu fosiller üzerinde yaptıkları inceleme sonrasında, bunların 8-9 milyon yıllık fil fosili olduğunu belirlediklerini söyledi. Kapan, A Haber canlı yayınına özel açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
Çanakkale'de 9 milyon yıllık mamut fosilleri bulundu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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