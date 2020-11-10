  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam Çanakkale'de 9 milyon yıllık mamut fosilleri bulundu!

    Çanakkale'de 9 milyon yıllık mamut fosilleri bulundu!

    Giriş Tarihi: 10.11.2020, 16:32

    Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Genel Jeoloji Ana Bilimdalı Dr. Öğretim Üyesi Sevinç Kapan, sahilde balıkçıların avlanırken bulduğu fosiller üzerinde yaptıkları inceleme sonrasında, bunların 8-9 milyon yıllık fil fosili olduğunu belirlediklerini söyledi. Kapan, A Haber canlı yayınına özel açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Çanakkale'de 9 milyon yıllık mamut fosilleri bulundu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    İzmir depreminin mucize bebeği Ayda'dan mesaj var: Ben iyiyim
    İzmir depreminin mucize bebeği Ayda'dan mesaj var: Ben iyiyim
    Bayraklı'daki yıkım çalışmaları sırasında bir bina tamamen çöktü
    Bayraklı'daki yıkım çalışmaları sırasında bir bina tamamen çöktü
    10 Kasım Anılarla Atatürk Sergisi
    10 Kasım Anılarla Atatürk Sergisi
    Başkan Erdoğan'dan Atatürk'ü Anma Töreni'nde önemli mesajlar
    Başkan Erdoğan'dan Atatürk'ü Anma Töreni'nde önemli mesajlar
    İzmir Atatürk’ü andı!
    İzmir Atatürk’ü andı!
    Çadırkentte 10 Kasım! Depremzedeler Ata'yı böyle andı
    Çadırkentte 10 Kasım! Depremzedeler Ata'yı böyle andı
    İzmir depreminin mucize bebeği Ayda'dan mesaj var: Ben iyiyim
    İzmir depreminin mucize bebeği Ayda'dan mesaj var: Ben iyiyim
    Bayraklı'daki yıkım çalışmaları sırasında bir bina tamamen çöktü
    Bayraklı'daki yıkım çalışmaları sırasında bir bina tamamen çöktü
    10 Kasım Anılarla Atatürk Sergisi
    Kültür ve Turizm Bakanlığınca "10 Kasım Anılarla Atatürk Sergisi" açıldı
    İzmir Atatürk’ü andı!
    İzmir Atatürk’ü andı!
    Çadırkentte 10 Kasım! Depremzedeler Ata'yı böyle andı
    Çadırkentte 10 Kasım! Depremzedeler Ata'yı böyle andı
    İzmir'de silahlı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı
    İzmir'de silahlı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı