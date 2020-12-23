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    Yeniasır TV Yaşam Çanakkale’de anne yeni doğan bebeğini çöpe attı! Kan donduran görüntüler

    Çanakkale’de anne yeni doğan bebeğini çöpe attı! Kan donduran görüntüler

    Giriş Tarihi: 23.12.2020, 13:21

    Çanakkale’de yeni doğan bebeğini çöp konteynerine bırakarak ölümüne sebep olan anne Ezgi Ç. (22)’nin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Bebeğini naylon bir poşete koyup, soğukkanlılıkla dışarı çıkan kadının tavırları pes dedirtirken, Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümü mezunu olduğu öğrenildi.

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