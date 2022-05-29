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    Yeniasır TV Yaşam Çanakkale'de balina! Balıkçı tesadüfen görüntüledi

    Çanakkale'de balina! Balıkçı tesadüfen görüntüledi

    Giriş Tarihi: 29.05.2022, 22:50

    Çanakkale'de Gökçeada açıklarında kılıç balığı yakalamak için avlanan bir balıkçı normalde derin denizlerde yaşayan balina, ay balığı ve caretta caretta da dahil birçok deniz canlısını görüntülemeyi başardı. Görüntüler sosyal medyada oldukça ilgi gördü.

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    Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında kılıç balığı avcılığı yapan İlker Özdemir, derin sularda yaşayan birçok deniz canlısını su yüzeyine çıktıklarında görüntüledi.

    Gökçeada'da yaşayan sosyal medya fenomeni balıkçı İlker Özdemir, avcılık yaparken çektiği görüntüleri sosyal medyadan takipçileriyle paylaşıyor. Hafta sonu avlanmak için Kuzey Ege Denizi'ne açılan Özdemir, Gökçeada ile Yunanistan'ın Semadirek Adası arasındaki bölgede su yüzeyine çıkan balinalar, ay balığı ve caretta carettaları görüntüledi. Özdemir'in sosyal medya hesaplarından paylaştığı görüntüler çok sayıda beğeni aldı.

    Yılın bu aylarında deniz canlılarının kendilerini ısıtmak için su yüzeyine çıktığını belirten İlker Özdemir, "Görüntülerdeki ay balığı, balina ve kaplumbağalar senenin bu aylarında suyun üzerine çıkar. Bin metreden, bin 500 metreden yükselir ay balığı. Balinalar da aynı şekilde derinlerde beslenirler, su üzerinde güneşlenirler. Bu aylarda güneşin açısı balık için çok doğru olduğundan balıklar kendilerini ısıtmak için su yüzeyinde dinlenirler. Bizde kılıç avlarında bu balıklara denk geliyoruz. Popülasyon bu bölgede çok güzel gelişiyor" dedi.

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