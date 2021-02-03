Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, 8 gün önce işe gitmek için yola çıktıkları otomobilin baraj suyuna kapılması üzerine kaybolan iş güvenliği uzmanı Mürsel Meracıoğlu'nun (40) cansız bedeni, bulundu. Türkiye'de ilk kez suda arama çalışmasına katılan kadavra köpekleri 'Mavi' ve 'Negro''nun tepki verdiği yerde bulunan Meracıoğlu'nun beraberindeki Filiz Soydoğan Çiçek'in cansız bedeni de kaybolduktan 2 sonra bulundu.
Çanakkale'de baraj suyunda kaybolan kişi 8 gün sonra bulundu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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