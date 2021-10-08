Çanakkale'de belediye hizmet binası 9 yıldır neden tamamlanamadı?

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/canakkalede-belediye-hizmet-binasi-9-yildir-neden-tamamlanamadi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Çanakkale Belediyesi'ne bağlı hizmet binası, 9 yıldır tamamlanmayı bekliyor. Peki, bina neden tamamlanamadı? Bu sorunun yanıtını A Haber Muhabiri Vedat Sezer bölgeden aktardı.

A Haber Muhabiri Vedat Sezer, " Belediye Hizmet Binası ve Kültür Binası inşası Cumhuriyet Halk Partisi'nin Belediye Başkanı adayının 2014 seçimlerindeki en büyük projesi olarak duyurulmuştu ve manifestoda yer almıştı. O proje 1080 günde bitirilecek denmişti. Yani 2015'te temelinin atılıp, 2018'de bitirilmesi gereken 37 milyon bedelli bina maalesef bitirilemedi. Ardından müteahhit firma konkordato ilan ettikten sonra bu bölge şantiye alanına döndü. Yıllarca binaya bir çivi bile çakılmadı. Şimdi ise tekrar bir ihale yapıldı. Binanın maliyeti bu sefer iki katına çıktı ve inşaat içinde finansman sıkıntısı yaşandı. O finans sıkıntısında AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan'ın girişimleri sonucu destek sağlandı. Finansman krizi çözüldükten sonra da binanın yapımına ufak ufak başlandı. Binanın 2018'de bitirilmemesi şehri ve esnafı da mağdur etti. Çünkü şehrin tam göbeğinde, eski otogarın yerine yapılması bekleniyordu. Böylelikle yollar daraltıldı, trafik sıkıntısı arttı. Şimdilerde tekrar tekrar başlanan inşaatın maliyeti iki katına çıktı ve bu ek masrafı halkımız ödeyecek. Çanakkale ödeyecek." dedi.