  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam Çanakkale'de belediye hizmet binası 9 yıldır neden tamamlanamadı?

    Çanakkale'de belediye hizmet binası 9 yıldır neden tamamlanamadı?

    Giriş Tarihi: 08.10.2021, 16:39

    Çanakkale Belediyesi'ne bağlı hizmet binası, 9 yıldır tamamlanmayı bekliyor. Peki, bina neden tamamlanamadı? Bu sorunun yanıtını A Haber Muhabiri Vedat Sezer bölgeden aktardı.

    A Haber Muhabiri Vedat Sezer, " Belediye Hizmet Binası ve Kültür Binası inşası Cumhuriyet Halk Partisi'nin Belediye Başkanı adayının 2014 seçimlerindeki en büyük projesi olarak duyurulmuştu ve manifestoda yer almıştı. O proje 1080 günde bitirilecek denmişti. Yani 2015'te temelinin atılıp, 2018'de bitirilmesi gereken 37 milyon bedelli bina maalesef bitirilemedi. Ardından müteahhit firma konkordato ilan ettikten sonra bu bölge şantiye alanına döndü. Yıllarca binaya bir çivi bile çakılmadı. Şimdi ise tekrar bir ihale yapıldı. Binanın maliyeti bu sefer iki katına çıktı ve inşaat içinde finansman sıkıntısı yaşandı. O finans sıkıntısında AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan'ın girişimleri sonucu destek sağlandı. Finansman krizi çözüldükten sonra da binanın yapımına ufak ufak başlandı. Binanın 2018'de bitirilmemesi şehri ve esnafı da mağdur etti. Çünkü şehrin tam göbeğinde, eski otogarın yerine yapılması bekleniyordu. Böylelikle yollar daraltıldı, trafik sıkıntısı arttı. Şimdilerde tekrar tekrar başlanan inşaatın maliyeti iki katına çıktı ve bu ek masrafı halkımız ödeyecek. Çanakkale ödeyecek." dedi.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Çanakkale'de belediye hizmet binası 9 yıldır neden tamamlanamadı? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    İzmir’de tartışmalı bilirkişi kararı! Ehliyetsiz sürücünün çarptığı 2 yaşındaki Emirhan kusurlu bulundu
    İzmir'de tartışmalı bilirkişi kararı! Ehliyetsiz sürücünün çarptığı 2 yaşındaki Emirhan kusurlu bulundu
    Başkan Erdoğan’dan 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası’nda önemli mesajlar
    Başkan Erdoğan'dan 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nda önemli mesajlar
    Yunanistan’dan küstah İzmir provokasyonu!
    Yunanistan'dan küstah İzmir provokasyonu!
    Doktor kızını öldüren babanın duruşması Burhaniye’de yapıldı
    Doktor kızını öldüren babanın duruşması Burhaniye’de yapıldı
    İşte Başkan Erdoğan liderliğinde son 20 yılda yapılan yatırımlar
    İşte Başkan Erdoğan liderliğinde son 20 yılda yapılan yatırımlar
    Yıldız Koyu’nda imar tehdidi!
    Yıldız Koyu'nda imar tehdidi!
    Doktor kızını öldüren babanın duruşması Burhaniye’de yapıldı
    Doktor kızını öldüren babanın duruşması Burhaniye’de yapıldı
    Yıldız Koyu’nda imar tehdidi!
    Yıldız Koyu'nda imar tehdidi!
    Uşak’ta kargo şubesinde çıkan yangında kargolar kül oldu
    Uşak'ta kargo şubesinde çıkan yangında kargolar kül oldu
    Evlilik öncesi ücretsiz SMA testi
    Evlilik öncesi ücretsiz SMA testi
    Çanakkaleli balıkçı 15 bin tane lüfer yakaladı
    Çanakkaleli balıkçı 15 bin tane lüfer yakaladı
    Muğla’da korkunç son! Çöp kamyonuyla çarpışan motosiklet sürücüsü...
    Muğla'da korkunç son! Çöp kamyonuyla çarpışan motosiklet sürücüsü...