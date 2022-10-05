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    Yeniasır TV Yaşam Çanakkale'de bir ilk! Topraksız tarımla 30 günde marul üretiyor! -video

    Çanakkale'de bir ilk! Topraksız tarımla 30 günde marul üretiyor! -video

    Giriş Tarihi: 05.10.2022, 13:37

    Çanakkale'ye bağlı Lapseki ilçesinde yaşayan şefteli üreticisi Hanife Kartal, Çanakkale'de bir ilke imza attı. 1 dönüm arazi üzerinde 10 bin fideyle gerçekleştirdiği topraksız tarımla, 30 gün kadar kısa bir sürede marul yetiştiriyor. Hedefinin marullarını Türkiye geneline pazarlamak olduğunu belirten Kartal, şu an ürünlerini pazarda 7 ile 10 TL arasında satıyor.

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    Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde şeftali üreticiliği yapan Hanife Kartal, 1 dönüm arazi üzerinde 10 bin fideyle ilk defa topraksız sulu tarımla marul yetiştiriyor. Kartal, 30 günde yetiştirdiği marulları pazarda 7-10 TL arasında satıyor.
    Lapseki ilçesinde şeftali üreticiliği yapan 2 çocuk annesi Hanife Kartal (36), 7 yıl önce toprakta marul üreticiliğine başladı. 7 yıl boyunca toprakta marul yetiştiren Kartal, topraksız tarımla marul yetiştirmek için kolları sıvadı. 2 ay önce 1 dönüm tarlasında 4 bin fideyle ilk defa açık havada topraksız sulu tarımla marul yetiştirmeye başladı. Kartal, 4 bin fide sayısını 10 bine çıkararak 30 günde marul üretiyor. Ürettiği bu marulları ise pazarda 7 ile 10 TL arasında satıyor.

    HEDEFİ TÜRKİYE GENELİNE PAZARLAMAK
    Marul üretimini daha önce toprakta yaptığını belirten üretici Kartal, "Toprakta işçilik çok fazla, yaptığımız araştırmalar sonucunda topraksız sulu tarım yapmaya karar verdik. Beş yıldır bu sistemi araştırıyorduk. Topraklı tarımda maliyet çok fazla oluyor. Topraksız sulu tarımda ise maliyet çok düşük, özellikle işçilik ve gübre konusunda. Yetiştirme süresi de kısalıyor. Toprakta üretilen marul, 40 ile 45 gün arasında yetişirken, açık havada topraksız sulu tarımla 30 günde marul yetiştiriyoruz. Şu anda 1 tane marulu 7 ile 10 TL arasında pazarda satıyoruz. Toprakta ürettiğiniz marulda toprağı yeni dikime hazırlarken, topraksız sulu tarımda ise hemen yerine yeni ürünü dikebiliyoruz. Sulu tarımın bir başka avantajı ise ilçemizde kurulan iki pazar var. Biz pazar tezgahına çıkardığımız marullar satılmadığı takdirde tekrar arazimize getiriyor, çıkardığımız yere koyuyoruz. Hiçbir şey olmuyor. Benim amacım genç kadın girişimciliğinden faydalanıp yetiştirdiğim ürünleri tüm Türkiye geneline pazarlamak" dedi.
    Lapseki İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Kaçan da Lapseki'nin şeftali, nektarin, kiraz ve bahçe bitkileriyle adından söz ettiren nadir bir ilçe olduğunu belirterek, şunları söyledi:
    "Bunun yanında sebzecilik alanında 5 bin dekara domates, 2 bin dekara biber ve farklı ürünler yetiştiren bir ilçeyiz. Bu yönden de üreticilerimiz farklı üretim metotlarını denemekteler. Burada bayan bir üreticimiz topraksız bir şekilde tamamen marul yetiştiriyor. Gelecek teknolojide, teknoloji tarımda, tarım da değişen dünya içerisinde yetiştirilen ürünlerle bu dönüşüme ayak uydurmalı ve Lapseki olarak ayak uyduruyoruz. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak üreticilerimiz ne gibi bir yenilik yapmak istediklerinde bizlere uğrasınlar, mühendislerimiz üreticilerimize gerekli bilgileri vermeye her zaman hazırlar."

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