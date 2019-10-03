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Çanakkale'de CHP'li Küçükkuyu Belediyesi asırlık zeytin ağaçlarını katletti!

Giriş Tarihi: 03.10.2019, 12:38

Her fırsatta ağaç ve yeşil üzerinden algı yaratarak prim yapmaya çalışan CHP büyük bir ağaç katliamına imza attı. CHP'li Küçükkuyu Belediyesi, dibine beton döktüğü ve yanlış budama yaptığı asırlık ağaçları telef etti. Gelen tepkiler üzerine konuyla ilgili Twitter'dan açıklama yapan CHP'li Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan, "Ben Ziraat Mühendisiyim. Betonun zeytin ağacına sakıncası bulunmamaktadır" diyerek kendini savundu. Cengiz Balkan'ın açıklamasına sosyal medyadan çok sert tepki geldi: Beton kafa bu olmalı! Balkan'ın Kaz Dağları'nda villa yapmak için de 2,5 milyon zeytin ağacını kestiği ortaya çıkmıştı.

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