Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/canakkalede-cikan-orman-yangini-kontrol-altina-alindi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Sütlüce köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına havadan uçak ve helikopter, karadan da çok sayıda arazöz ve orman işçisiyle müdahale edildi. Kuvvetli rüzgara rağmen kontrol altına alınan yangınla ilgili ekiplerin çalışmaları devam ediyor.