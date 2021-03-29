Çanakkale Boğazı'nda deniz suyu rekor düzeyde çekildi. Bölgede yaşayan vatandaşlar çekilmeden tedirgin. Peki bu çekilmenin nedeni ne? Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Su ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhammet Türkoğlu çekilme ile ilgili merak edilenleri A Haber'den Vedat Sezer'e açıkladı.
Çanakkale'de deniz 100 metre çekildi! İşte nedeni haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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