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    Yeniasır TV Yaşam Çanakkale'de deniz 100 metre çekildi! İşte nedeni

    Çanakkale'de deniz 100 metre çekildi! İşte nedeni

    Giriş Tarihi: 29.03.2021, 10:44

    Çanakkale Boğazı'nda deniz suyu rekor düzeyde çekildi. Bölgede yaşayan vatandaşlar çekilmeden tedirgin. Peki bu çekilmenin nedeni ne? Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Su ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhammet Türkoğlu çekilme ile ilgili merak edilenleri A Haber'den Vedat Sezer'e açıkladı.

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