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Çanakkale'de deniz ulaşımına fırtına engeli

Giriş Tarihi: 07.01.2020, 11:36

Kent merkezinde dünden bu yana etkili fırtına, sabah yoğun kar yağışıyla etkisini artırdı. Çanakkale'de yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı, bazı vapur seferleri de durduruldu.

Çanakkale'den okullar tatili haberi geldi! Çanakkale Boğazı da kapatıldı

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