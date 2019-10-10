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Çanakkale'de denizde domuz görüntülendi! İşte cep telefonuna kaydedilen o anlar

Giriş Tarihi: 10.10.2019, 16:39

Çanakkale'de, denizden yüzerek karaya çıkan domuz, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Eceabat ilçesi Çamburnu mevkii açıklarında, denizde görülen domuz şaşırttı. Denizden yüzerek karaya çıkan domuz, Salih Kocağa ve Gürkan Şal tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, domuz yüzerek karaya çıkıyor, kısa süre sonra da bölgeden uzaklaşıyor. İşte o anlar...

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