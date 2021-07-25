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    Yeniasır TV Yaşam Çanakkale'de dönüş çilesi devam ediyor

    Çanakkale'de dönüş çilesi devam ediyor

    Giriş Tarihi: 25.07.2021, 13:18

    9 günlük Kurban Bayramı tatilinin son gününde de tatilcilerin dönüş yolculuğu devam ediyor. Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ, bu süreçte vatandaşların mağdur olmaması için arabalı vapur seferlerini doldur boşalt sistemiyle, tarifeye bağlı kalmadan yapıyor. Detayları A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.

    Dönüş yolu çile dolu
    Çanakkale'de bayram sonrası feribot kuyruğunun başı var sonu yok

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