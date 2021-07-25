9 günlük Kurban Bayramı tatilinin son gününde de tatilcilerin dönüş yolculuğu devam ediyor. Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ, bu süreçte vatandaşların mağdur olmaması için arabalı vapur seferlerini doldur boşalt sistemiyle, tarifeye bağlı kalmadan yapıyor. Detayları A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.
Çanakkale'de dönüş çilesi devam ediyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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