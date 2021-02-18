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    Yeniasır TV Yaşam Çanakkale’de elektrik çarpan inekler telef oldu

    Çanakkale’de elektrik çarpan inekler telef oldu

    Giriş Tarihi: 18.02.2021, 23:52

    Çanakkale’nin Yenice ilçesine bağlı Pazarköy köyünde, bir hayvan işletmesinde 5 inek ile 3 buzağı elektrik çarpması sonucu telef oldu. İşletmesindeki hayvanlarının telef olduğunu gören Köy Muhtarı Mehmet Şakar, fenalık geçirmesi sonucu Yenice Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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