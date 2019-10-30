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Çanakkale'de feci kaza kamerada! Hatalı U dönüşü yaparken...

Giriş Tarihi: 30.10.2019, 10:44

Çanakkale'de son dönemde yaşanan trafik kazaları, mobese kameralarına yansıdı.Kameralar tarafından kaydedilen görüntülerin birinde, bir araç sürücüsünün hatalı U dönüşü yapması sebebiyle arkadan gelen motosikletle çarpıştığı ve motosiklet sürücünün aracın altında kaldığı görülüyor. Bir başka görüntüde ise kavşak geçiş önceliğine uymayan araçların çarpıştığı ve araçlarda maddi hasar oluştuğu göze çarpışıyor. Mobese kameralarına yansıyan bir diğer kazada ise akşam saatlerinde hız sınırını aşan bir araç sürücünün kontrolü kaybederek kaldırıma çarptığı görülüyor. Kameralara yansıyan görüntülerde yaşanan kazaların genellikle hız sınırının aşılması, kavşaklarda geçiş üstünlüğüne uyulmaması ve trafik ışıklarının dikkate alınmaması sonucu yaşandığı dikkat çekiyor.

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