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    Çanakkale'de film gibi kovalamaca

    Giriş Tarihi: 10.09.2020, 13:45

    Çanakkale’de 7 ayrı hırsızlık olayına karışan motosiklet fareleri, polis ekiplerinin başarılı takibinin ardından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

    Çanakkale'de, 17 günde 7 ayrı hırsızlık olayı gerçekleştiren G.İ. (18) ve R.Y. (18), güvenlik kameralarından tespit edilerek, yakalandı.

    Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 25 Ağustos-9 Eylül tarihleri arasında merkez ve Kepez beldesinde, 4 iş yerinden 4 bin 600 TL ile tablet çalan ve farklı adreslerden 1 motosiklet ile 2 elektrikli bisiklet hırsızlığı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.




    Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, mobese ile çok sayıda güvenlik kamerası görüntüsünü incelemeye aldı. Güvenlik kameralarından tespit edilen G.İ. ve R.Y. adlı şüpheliler, Cevatpaşa Mahallesi Derince Sokak'ta yaşanan kovalamacayla yakalandı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin motosiklet ve elektrikli bisiklet çaldıkları anlara ait götürdükler, ortaya çıktı.

    DHA

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