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    Yeniasır TV Yaşam Çanakkale'de fotoğraf faciası! Denizde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı

    Çanakkale'de fotoğraf faciası! Denizde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı

    Giriş Tarihi: 10.08.2020, 11:08

    Son dakika... Çanakkale'nin Ezine ilçesinde dün arkadaşını kurtarmak için denize girdikten sonra akıntıya kapılarak kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı. Arkadaşını kurtarmak için suya atladıktan sonra akıntıya kapılarak kaybolan gencin cesedi 750 metre açıkta bulundu.

    Kumburun köyü sahilinde dün fotoğraf çekmek için adacığa geçmeye çalışırken denizde akıntıya kapılan Aras Kadıoğlu'nu (19) kurtarmak amacıyla suya atlayan arkadaşı Kaan Kemal Kaya'yı (20) arama çalışmalarına günün ilk ışıklarıyla yeniden başlandı.

    Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli 7 dalgıç, 3 arama kurtarma botu ve helikopterin destek verdiği çalışmalarda Kaya'nın cansız bedeni, yaklaşık 750 metre açıkta bulundu.

    Kıyıya çıkarılan Kaya'nın cesedi, incelemenin ardından Ezine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Kumburun köyü sahilinde dün fotoğraf çekmek için adacığa geçmeye çalışan Aras Kadıoğlu akıntıya kapılmış, Kaan Kemal Kaya da arkadaşını kurtarmak için suya atlamıştı. Sahil güvenlik ekiplerince arama kurtarma çalışmalarında Kadıoğlu'nun cansız bedenine ulaşılmış, Kaya'nın bulunması için yürütülen çalışmalara havanın kararması nedeniyle ara verilmişti.

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