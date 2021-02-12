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    Çanakkale'de gemi yangınına müdahale anları nefes kesti

    Giriş Tarihi: 12.02.2021, 13:17

    Çanakkale açıklarında gece çıkan gemi yangına müdahale eden Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin kameraya yansıyan görüntüleri, itfaiye erlerinin verdiği çetin mücadeleyi gözler önüne serdi.

    İstanbul'un Tuzla Limanı'ndan İtalya'nın Trieste Limanı'na giden Türk bayraklı 193 metrelik 'Gallipoli Seaways' isimli Ro-Ro gemisinin ana güvertesinde personel tarafından duman fark edilmesinin üzerine gemi kaptanı durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetlerine bildirmişti. 26 bin 525 grostonluk gemiye güvenlik amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait 'Kurtarma-10' ile 'Kurtarma-4' römorkörü ile Kıyı Emniyeti 6 botu olay yerine yönlendirildi.

    Ayvacık'ın Babakale köyüne yaklaşık 35 mil uzaklıkta 10 derece yan yatan gemi yapılan yönlendirmelerle birlikte Çanakkale'nin Ezine ilçesi Kumburun sahilindeki özel bir limana yanaştırıldı. Çanakkale itfaiyesinin yetersiz kalması üzerine AFAD Başkanlığı Bursa'nın da aralarında bulunduğu çevre illerdeki itfaiyeleri yangın söndürme için görevlendirdi.



    BURSA İTFAİYESİ DEVREDE
    Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri gece saat 00.30'da 6 itfaiye aracı ve 12 personelle Çanakkale'ye hareket etti. Tekirdağ itfaiyesinin ardından bölgeye ulaşan Bursa ekibi, içinde 220 araç ve 24 kişinin bulunduğu gemide çıkan yangını söndürmek için insanüstü gayret sarf etti. Müdahalenin cep telefonuyla kaydedilen görüntülerinde itfaiye erlerinin yangını söndürmek için verdikleri mücadele gözler önüne serildi. Daha sonra gelen Balıkesir ve İstanbul itfaiyelerinin de desteğiyle yangın söndürülürken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

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