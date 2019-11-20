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Çanakkale'de genç kadından duygulandıran hareket! O anlar böyle kaydedildi

Giriş Tarihi: 20.11.2019, 10:48

Çanakkale'de genç bir kadın, yola düşen Türk bayrağını, araçların önüne geçip yerden aldı. O anlar bir aracın güvenlik kamerasınca görüntülendi. İşte o görüntüler...

Çanakkale'de genç bir kadın, yola düşen Türk bayrağını, araçların önüne geçip yerden aldı.

Barış Pınarı Harekatı'na destek için AK Parti İl Gençlik Kollarınca kentteki birçok noktaya asılan bayraklardan biri, Demircioğlu Caddesi'nde yerinden koparak yola düştü.

Olayı fark eden genç kadın, araçların üstünden geçmemesi için bayrağı alıp kaldırıma geçti.

Kadının bayrağı yerden alarak kenara çekilmesi, bir aracın güvenlik kamerasına yansıdı.

AA

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