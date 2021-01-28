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    Yeniasır TV Yaşam Çanakkale'de gölete düşen araçta kaybolan 2 kişiden birinin cansız bedeni bulundu

    Çanakkale'de gölete düşen araçta kaybolan 2 kişiden birinin cansız bedeni bulundu

    Giriş Tarihi: 28.01.2021, 12:10

    Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, bir aracın baraj suyunun göletine düşmesinin ardından kaybolan 2 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı. Deniz polisi tarafından aracın suya kapıldığı yerin yaklaşık 300 metre uzağında sudan çıkarılan kadının cansız bedeni, ekiplerin yaptığı incelemenin ardından Ayvacık Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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