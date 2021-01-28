Çanakkale'de gölete düşen araçta kaybolan 2 kişiden birinin cansız bedeni bulundu

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/canakkalede-golete-dusen-aracta-kaybolan-2-kisiden-birinin-cansiz-bedeni-bulundu" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, bir aracın baraj suyunun göletine düşmesinin ardından kaybolan 2 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı. Deniz polisi tarafından aracın suya kapıldığı yerin yaklaşık 300 metre uzağında sudan çıkarılan kadının cansız bedeni, ekiplerin yaptığı incelemenin ardından Ayvacık Devlet Hastanesi morguna gönderildi.