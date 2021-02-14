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    Çanakkale'de kar ve fırtına

    Giriş Tarihi: 14.02.2021, 10:36

    Çanakkale’de, dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine çift yönlü olarak kapatılırken, Gökçeada ve Bozcaada’ya yapılması planlanan tüm feribot seferleri ise iptal edildi. Gelişmeleri A Haber'den Vedat Sezer aktardı.

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