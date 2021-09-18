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    Yeniasır TV Yaşam Çanakkale'de korku dolu anlar! Akaryakıt istasyonunda otomobil alev aldı; kadının çocuğu ile kaçışı kamerada

    Çanakkale'de korku dolu anlar! Akaryakıt istasyonunda otomobil alev aldı; kadının çocuğu ile kaçışı kamerada

    Giriş Tarihi: 18.09.2021, 14:09

    Çanakkale'de yakıt dolumu sonrası çalıştırıldığı anda alev alan araçtaki yangını, istasyon görevlileri söndürdü. Yakıt pompalarının önünde bulunan araç, çalıştırıldığı esnada motor bölümünden patlayarak alev aldı. Patlamanın ardından araçtan inen sürücü, eşi ve bebeğiyle kaçarak uzaklaştı.

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