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    Yeniasır TV Yaşam Çanakkale'de kuraklık nedeniyle su kullanımına kısıtlamalar getirildi

    Çanakkale'de kuraklık nedeniyle su kullanımına kısıtlamalar getirildi

    Giriş Tarihi: 10.12.2020, 11:36

    Çanakkale'nin tek içme ve kullanma suyunu karşılayan Atikhisar Barajı'nda yaşanan su azalması ve kuraklık nedeniyle su kullanımında bazı kısıtlamalar getirildi.

    Çanakkale Belediyesince, kentin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan 54 milyon 115 bin metreküp kapasiteli Atikhisar Barajı'nda 12 milyon metreküp su kalması nedeniyle bazı kararlar alındı.

    Buna göre, şehir şebeke suyu kullanılarak hortumla araç, halı ve kilim yıkanması yasaklandı, sanayi tesislerindeki kullanımlarda kısıtlamaya gidilmesi, bahçe sulamalarında kuyu suyu kullanılmasının teşvik edilmesi ve damlama sistemi kullanılması kararı alındı.

    Şehir merkezinde bulunan oto yıkama, halı yıkama hamam, tuvalet gibi su tüketimi yüksek olan iş yerlerine yeni kısıtlamalar kapsamında ön ödemeli elektronik sayaç takılması zorunluluğu getirilirken, yer altı suyu kullanan iş yerlerine de mekanik sayaç takılarak kullanılan suyun tespitinin yapılıp atık su bedeli alınması kararlaştırıldı.

    Öte yandan park, bahçe, yeşil alan ve tarımsal amaçlı üretim yapan yerlerde sulamalar kısıtlandırılırken, acil sulama ihtiyacı olan yerlerde ise yağmurlama, damlama sistemiyle su kullanımının minimuma indirilmesi, şehir ve mücavir alanlarında şebeke suyunun tasarruflu kullanılması yönünde karar alındı.

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