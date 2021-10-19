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    Çanakkale'de Nusret-2021 Davet Tatbikatı! 5 savaş gemisi tatbikat için hazır

    Giriş Tarihi: 19.10.2021, 09:32

    Çanakkale ve Saros Körfezi'nde 18 Ekim'de başlayan 'Nusret-2021 Davet Tatbikatı' için NATO’ya bağlı 4'ü yabancı, 5 savaş gemisi bölgede hazır. Tatbikat için Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2'de (SNMCMG-2) görevli, Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait M260 borda numaralı 'TCG Edincik' mayın avlama gemisi, İspanya Deniz Kuvvetleri'ne ait P-42 borda numaralı 'ESPS Rayo' savaş gemisi, İtalyan 5559 borda numaralı 'ITS Viareggio' mayın avlama gemisi, İspanya Deniz Kuvvetleri'ne ait M-31 borda numaralı ' ESPS Segura' mayın avlama gemisi ve Yunan Deniz Kuvvetleri'ne ait M62 borda numaralı 'HS Evropi' isimli mayın tarama gemisi Çanakkale'de. Bölgeden gelişmeleri A Haber'den Vedat Sezer aktardı.

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