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    Yeniasır TV Yaşam Çanakkale’de piyasa değeri 200 bin liralık kokain ele geçirildi

    Çanakkale’de piyasa değeri 200 bin liralık kokain ele geçirildi

    Giriş Tarihi: 23.04.2021, 18:20

    Çanakkale'de bir otomobilde hassas burunlu narkotik köpeği 'Lina' ile yapılan aramada, motor kısmındaki gizli bölmede saklanmış kokain ele geçirildi. Lina'nın yakaladığı uyuşturucunun piyasa değerinin en az 200 bin lira olduğu tahmin ediliyor.

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