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    Yeniasır TV Yaşam Çanakkale'de polis 3 aylık takip sonrası tek tek hepsini yakaladı

    Çanakkale'de polis 3 aylık takip sonrası tek tek hepsini yakaladı

    Giriş Tarihi: 27.05.2022, 10:41

    Çanakkale'de İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri bir hırsızlık şebekesine yönelik 3 aylık teknik ve fiziki takip sonrası harekete geçti. 12 şüpheli gözaltına alındı, hırsızlık çetesi çökertildi

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    Çanakkale'de hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilen 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. 3 aydır teknik ve fiziki takibe alınan zanlıların birçok ürünü de çaldıkları ortaya çıktı.

    Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin 3 ay süren fiziki ve teknik takip sonucunda; su motoru, kalorifer peteği, bisiklet, elektrikli bisiklet, kamu kurum ve kuruluşlarından hırsızlık yaptığı ve toplamda 28 hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 1'i Türkmenistan uyruklu olmak üzere toplam 12 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda 3 tüfek, 3 tabanca, 58 fişek ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

    Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edildi.

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