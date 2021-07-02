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    Yeniasır TV Yaşam Çanakkale'deki kaçak plaj yıkımına CHP'lilerden onay

    Çanakkale'deki kaçak plaj yıkımına CHP'lilerden onay

    Giriş Tarihi: 02.07.2021, 10:20

    Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Assos bölgesindeki Sazlıaltı mevkiinde ormana ait bir alanı 20 yıllığına kiralayan İbrahim Öztürk'ün, arazi üzerinde bulunan yapıyı yıkarak, yerine kaçak olarak yaptığı ileri sürülen plaj tesisi için yıkım kararı ve para cezası çıktı. Kaçak yapı skandalına CHP'liler bile isyan etmiş durumda. CHP'li encümenler de yıkım ve idari para cezasına 'evet' dedi. Detayları A Haber'den Vedat Sezer aktardı.

    CHP'li vekiller açılışını yapmıştı! Assos bölgesinde kaçak plaj tesisi için yıkım kararı

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