Çanakkaleli balıkçı 15 bin tane lüfer yakaladı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/canakkaleli-balikci-15-bin-tane-lufer-yakaladi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Çanakkale'de balıkçı Mehmet Kul (46) ve tayfaları, 11 metre boyundaki 'Mercan- 2' isimli tekneyle balık avlamak için denize açıldı, bıraktıkları ağlarla 15 bin tane lüfer yakaladı. Balık dolu ağlar tekneye güçlükle çekilirken, binlerce lüfer ise tayfalar ve köylülerin yardımıyla ağlardan 10 saatte temizlenebildi.