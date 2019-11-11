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Cani koca, eşinin ve çocuğunun üzerinde naylon eritti

Giriş Tarihi: 11.11.2019, 11:49

Önce eşini döven sonra da naylon poşeti yakıp eriterek karısının ve kızlarının yüzüne damlatan caniden son dakika haberi geldi. Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yaşayan 27 yaşındaki Ramazan İ., 20 yaşındaki eşi M.İ'yi dövdükten sonra naylon poşeti eriterek yüzüne damlattı. İşkence yöntemine 3 yaşındaki kızı üzerinde de devam eden Ramazan İ. gözaltına alınmıştı, 30 yaşındaki saldırgan ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Naylon poşetin eritilip üzerlerine damlatılmasından sonra yüzlerinde, el ve ayaklarında yaralar olan anne ve 2 çocuğu sığınma evine yerleştirildi.

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