Canlı yayında pişkinlik yapan katil zanlısı 3 masumu yetim bıraktı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/canli-yayinda-piskinlik-yapan-katil-zanlisi-3-masumu-yetim-birakti" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Denizli’de düğünde çıkan tartışmada kurşunların hedefi olan 3 çocuk babası Fatih Bozkaya’yı öldüren cinayet zanlısının, teslim olmaya giderken sevgilisiyle sosyal medyadan yaptığı canlı yayın yürekleri sızlattı. Eşinin vefatının ardından 3 çocuğuyla hayata tutunmaya çalışan Sibel Bozkaya, “Teslim olmaya giderken bile güle oynaya gitmesi insanı çok yıpratıyor. En ağır cezayı alması lazım” dedi.