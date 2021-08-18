Denizli’de düğünde çıkan tartışmada kurşunların hedefi olan 3 çocuk babası Fatih Bozkaya’yı öldüren cinayet zanlısının, teslim olmaya giderken sevgilisiyle sosyal medyadan yaptığı canlı yayın yürekleri sızlattı. Eşinin vefatının ardından 3 çocuğuyla hayata tutunmaya çalışan Sibel Bozkaya, “Teslim olmaya giderken bile güle oynaya gitmesi insanı çok yıpratıyor. En ağır cezayı alması lazım” dedi.
Canlı yayında pişkinlik yapan katil zanlısı 3 masumu yetim bıraktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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