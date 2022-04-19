Çarpıp ölüme terk etti! Vicdansız sürücü 23 gün sonra yakalandı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/carpip-olume-terk-etti-vicdansiz-surucu-23-gun-sonra-yakalandi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Denizli’de karşıdan karşıya geçen yayaya çarparak ölümüne neden olan ve 23 gün boyunca kayıplara karışan sürücü, kendi ayaklarıyla gidip teslim olduğu adli makamlarca tutuklandı.