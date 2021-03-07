  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam Cem Yılmaz'ın evinde yangın çıktı

    Cem Yılmaz'ın evinde yangın çıktı

    Giriş Tarihi: 07.03.2021, 15:42

    Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın Beşiktaş Levent'teki evinin bodrum katında bulunan jeneratör odasındaki elektrik panosunda yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Cem Yılmaz basın mensuplarına, "Ben evdeydim zaten. Jeneratörde yangın çıkmış. İtfaiyeyi aradık. itfaiye geldi. Söndürdü. Sağ olsunlar. Evde şu anda kimse yok" dedi.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Cem Yılmaz'ın evinde yangın çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    CHP’li Meclis üyelerinden zorbalık!
    CHP’li Meclis üyelerinden zorbalık!
    Kardeşlerim 4.bölüm fragmanı
    Kardeşlerim 4.bölüm fragmanı
    İzmir'de vaka sayıları neden arttı?
    İzmir'de vaka sayıları neden arttı?
    Samsun’da kan donduran görüntü!
    Samsun’da kan donduran görüntü!
    Denizli'de vahşet! Boşanma aşamasındaki eşini katletti
    Denizli'de vahşet! Boşanma aşamasındaki eşini katletti
    11 askerin şehit olduğu helikopterin enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı
    11 askerin şehit olduğu helikopterin enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı
    İzmir'de vaka sayıları neden arttı?
    İzmir'de vaka sayıları neden arttı?
    Samsun’da kan donduran görüntü!
    Samsun’da kan donduran görüntü! Çocuğunun gözü önünde eski eşini defalarca tekmeledi
    Denizli'de vahşet! Boşanma aşamasındaki eşini katletti
    Denizli'de vahşet! Boşanma aşamasındaki eşini katletti
    Cep telefonu bataryası bomba gibi patladı
    Cep telefonu bataryası bomba gibi patladı
    Kardeşine kızdı aracı benzin döküp ateşe verdi
    Kardeşine kızdı aracı benzin döküp ateşe verdi
    Ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk'ün ölüm nedeni belli oldu! Ula'da cesedi bulunmuştu
    Ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk'ün ölüm nedeni belli oldu! Ula'da cesedi bulunmuştu