Cengiz Bozkurt'tan Levent Ülgen'e zor bir soru!

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Atv'nin yaz sezonuna hızlı giriş yapan dizisi Gençliğim Eyvah, konusu ve güçlü oyuncu kadrosu ile çok sevildi. Dizinin başrollerinde yer alan Cengiz Bozkurt ve Levent Ülgen'in gerçekleştirdiği sohbet sosyal medyada oldukça ilgi gördü. İkisi de ODTÜ Fizik mezunu olan oyunculardan Bozkurt'un Ülgen'e sorduğu zor soru ise eğlenceli anlara sahne oldu.