Satın aldığınız telefonun klonlanıp klonlanmadığı nasıl anlaşılır? Cep telefonunun çalıntı olup olmadığını anlamak için ne yapmak gerekir? Cep telefonları nasıl klonlanıyor? Uzmanlardan kritik uyarılar a haber ekranlarında…
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