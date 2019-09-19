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Satın aldığınız telefonun klonlanıp klonlanmadığı nasıl anlaşılır? Cep telefonunun çalıntı olup olmadığını anlamak için ne yapmak gerekir? Cep telefonları nasıl klonlanıyor? Uzmanlardan kritik uyarılar a haber ekranlarında...